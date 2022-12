https://cz.sputniknews.com/20221227/pocet-zahynulych-v-snehove-bouri-v-usa-dosahl-57-19034395.html

Počet zahynulých v sněhové bouři v USA dosáhl 57

Počet zahynulých v sněhové bouři v USA dosáhl 57

Počet obětí sněhové bouře v USA se zvýšil na 57 lidí, oznámila televizní stanice NBC s odvoláním na údaje místních úřadů. 27.12.2022, Sputnik Česká republika

„Sněhová bouře si vyžádala životy nejméně 57 lidí v USA,“ uvádí se ve zprávě NBC. Podotýká se přitom, že 27 úmrtí připadá na okruh Erie na západě státu New York, kde bylo dříve hlášeno 25 mrtvých.Na západě státu New York zahynulo 25 lidíÚřady okruhu Erie na západě státu New York potvrdily smrt 25 lidí v různých incidentech spojených se zimní bouří, která zuřila koncem minulého týdne na velké části území USA.Na okruh Erie, v němž se nachází velké město Buffalo, připadá prakticky polovina z celkového počtu obětí živlu v zemi.V interview pro CNN uvedl, že mrtvé lidi nacházejí „v autech a ve sněhových závějích na ulici“. V okruhu vydatně sněžilo, a sníh zablokoval silnice.Dodal, že v hlubokém sněhu uvízly sanitky, na pomoc záchranářům bylo třeba posílat jiné záchranáře. Úřady uzavřely pro motoristy četné silnice v okruhu Erie včetně Buffala.

