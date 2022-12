https://cz.sputniknews.com/20221227/prezident-jizni-koreje-vytycil-spatnou-pripravu-armady-po-incidentu-se-severokorejskymi-drony-19035450.html

Prezident Jižní Koreje vytýčil špatnou přípravu armády po incidentu se severokorejskými drony

Jak podotýká agentura, Jun Sok-jol takto zkritizoval předchozí administrativu Mun Če-ina, který byl prezidentem od roku 2017, za to, že prováděla politiku vůči KLDR s důrazem na diplomatická úsilí a na jednání.Dříve bylo oznámeno, že pět severokorejských bezpilotních letounů vtrhlo do vzdušného prostoru Jižní Koreje v pondělí ráno. Podle informace vojáků byly to menší drony s rozpětím křídel dva metry. Soul odvetou poslal stíhačky, vrtulníky a jiné prostředky pro ničení dronů. Jihokorejští vojáci prováděli operaci v průběhu pěti hodin, odpálili z vrtulníků na bezpilotní letouny asi 100 střel ze 20milimetrových kanónů, nedokázali ale drony sestřelit.

