Ukrajinská armáda trpí těžké ztráty a porážku u Arťomovska (Bachmutu), prohlásil bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas Macgregor ve vysílání YouTube... 28.12.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinská armáda, která přišla o četné zkušené bojovníky, je nucena vrhat do boje nepřipravené brance, na jejichž výuku určili nejvíce dva nebo tři týdny, zdůraznil Macgregor.Ztráty ukrajinské armádyV listopadu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že podle odhadů odborníků v důsledku bojových akcí zahynulo přes to tisíc ukrajinských vojáků. Později byl tento odstavec zcela vymazán z videozáznamu jejího vystoupení. V tiskové službě von der Leyenové to odůvodnili „nepřesností“ a prohlásili, že byla řeč „o mrtvých a zraněných“.

