Exprezident Afghánistánu Hámid Karzaj obvinil USA z toho, co se v zemi stalo

Bývalý prezident Afghánistánu Hámid Karzaj prohlásil, že Spojené státy zavinily to, co se v zemi stalo, píše list The Washington Post. 28.12.2022, Sputnik Česká republika

Karzaj dodal, že právě z tohoto důvodů označil vládu Tálibánu* za „bratry“, i když, jak podotýká list, tálibové vždy pokládali Karzaje za nepřítele.Podle názoru bývalého prezidenta by se Afghánistán nemusel rozpadnout, kdyby jeho nástupce Ašraf Ghaní zemi neopustil.Odchod amerických vojsk z AfghánistánuZačátkem srpna roku 2021 zaktivizovali tálibovci ofenzívu na vládní síly Afghánistánu. 15. srpna vstoupili do Kábulu a den nato prohlásili, že válka skončila. Ašraf Ghaní, který byl v té době prezidentem Afghánistánu, prohlásil, že opustil zemi, „aby zabránil masakru“. V noci na 31. srpna američtí vojáci opustili kábulské letiště, a tím skončila téměř 20letá přítomnost USA v Afghánistánu.* Hnutí je pod sankcemi OSN za teroristickou činnost.

