https://cz.sputniknews.com/20221228/nikdy-nebyl-prorusky-rusky-politolog-odhalil-proc-ke-konci-sveho-prezidentstvi-zeman-zkrachoval-19040243.html

„Nikdy nebyl proruský.“ Ruský politolog odhalil, proč ke konci svého prezidentství Zeman zkrachoval.

„Nikdy nebyl proruský.“ Ruský politolog odhalil, proč ke konci svého prezidentství Zeman zkrachoval.

Ruský politolog a kandidát historických věd Vadim Truchačev shrnul výsledky prezidenství Miloše Zemana a promluvil o česko-ruských vztazích. 28.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-28T19:07+0100

2022-12-28T19:07+0100

2022-12-28T19:07+0100

názory

miloš zeman

česká republika

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16072224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46cd627ccc4c8591d9c9d38fa1158527.jpg

26. prosince vystoupil Zeman s vánočním projevem, který se nelíbil jak jeho odpůrcům, tak ani jeho stoupencům. Zatímco pro ty první „nedostatečně zreflektoval“ své údajně proruské názory, pak pro ty druhé svou podporou dodávek zbraní Ukrajině zatahuje Česko do konfliktu. Otázka je, jestli byl Zeman někdy „proruský“?Truchačev: Nebyl nikdy proruský. Od samého začátku říkal, že na rozdíl od Krymu je zapojení Donbasu do složení Ruska nepřípustné. Prostě uznával současně význam ekonomických, humanitárních a jiných styků s Ruskem, a proto až do roku 2022 byl proti sankcím. Kromě toho nebyl určitě zarputilým atlantistou. A proto vznikal mylný dojem, že je jakoby proruský. Poslední rok to názorně ukázal. Proto byl Zeman v tomto ohledu důsledný.Politolog Petr Štěpánek řekl, že Zeman zůstane navždy prezidentem, který lidi rozdělil, aby pak opustil své stoupence, ale nezískal odpůrce. Souhlasíte s tímto názorem?Ne, nesouhlasím. Zeman zůstane v paměti jako úspěšný premiér, který před tváří světové krize z roku 1998 udržel českou ekonomiku. Zůstane politikem, díky jemuž se o Česku hodně mluvilo z různých důvodů v Evropě a ve světě. Zůstane výraznou, ale i rozporuplnou postavou. Zůstane politikem, jehož v české elitě vystřídala (za výjimky možná jenom Babiše) tesklivá tuctovost, nesrozumitelnost a otřepané fráze.Proč Zeman ke konci svého prezidentství zkrachoval jako politik?Myslím si, že to zavinil jeho zdravotní stav. Už v polovině druhého funkčního období značně oslábl, připomínal někdy dokonce „chodící kostru“. Už mu nebylo do politické agendy.V těchto dnech generál Pavel prohlásil, že Babiš a proruské síly „udělají vše možné“, aby se nedostal do druhého kola, a že v nejbližších měsících budou za účelem jeho diskreditace zveřejněny materiály o tom, jak spolupracoval s Moskvou za socialismu. Zdálo by se, že už snížili počet pracovníků ruského velvyslanectví a webové stránky zablokovali, ale Rusko zůstává stejně jako v předchozích prezidentských volbách jedním z hlavních témat předvolební kampaně. Odkud se objevilo takové soustředění české politiky na Rusko?Rusko je v nynější etapě nepřítelem Česka. Pro Čechy je ale divné, že také Rusko pokládá nynější Česko za nepřítele. Současní Češi si nezvykli na to, že je někdo pokládá za nepřátele. Jedna taková země se ale ve světě našla, a je to Rusko. O tom, že sami Češi přivedli věc k tomu, že už bychom mohli uvažovat o úplném zrušení diplomatických vztahů, o tom nechtějí ani přemýšlet.Rusko je vůbec hlavním strašidlem v současné Evropě. Mluví se o nás v každé zemi. Tím spíše se bude o Rusku mluvit v jazykově příbuzném Česku, kde ještě ne zcela pochopili svou minulost. A ne úplně „strávili“ jak příjemné, tak i nepříjemné vztahy s Ruskem. A to, že jsou nynější rusko-české vztahy mrtvé, je přirozeně tématem diskusí v zemi, kde jsou jak rusofobové, tak i rusofilové a „centristé“. Někomu to vyhovuje, někomu ne, a někomu to vyhovuje jen částečně. A generál Pavel se snaží rozehrát protiruskou kartu, aby neprohrál v prvním kole s vyloženou rusofobkou Danuší Nerudovou. Na jejím pozadí dokonce i umírněný kritik Ruska Babiš vypadá jako rusofil.Co se změní s příchodem na Pražský hrad nového prezidenta?Jen máloco se změní ihned. Moc zůstane v rukou Fialy a jeho vlády. Jiná věc je, že když zvítězí Babiš, může to skončit rozpuštěním parlamentu a mimořádnými volbami. Zvítězí-li Pavel a tím spíše Nerudová, bude klid až do plánovaných voleb roku 2025.Rusko-české vztahy budou mrtvé, dokud je u moci Fialova vláda. Ve své nynější podobě je Česko pro Rusko naprosto bezperspektivní zemí, vztahy se kterou vůbec nepotřebujeme. Dokonce Burundi, Východní Timor nebo Antigua a Barbuda jsou pro Rusko zajímavějšími partnery než Česko. Je zajímavé pouze jako zdroj zbraní pro Ukrajinu, jako dost vážný nepřímý vojenský nepřítel Ruska, jehož nelze podceňovat.Změnit tuto situaci může jenom jiná vláda. Dokonce když bude prezidentem Babiš, nepřistoupí na konflikt s Fialou kvůli Rusku. Důvod ke konfliktu bude jiný.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

miloš zeman, česká republika, prezident