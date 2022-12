V Polsku hlásili útěk 70 tisíc mužů před službou v armádě

„Útěk z Polska mužů příslušného věku se již stal masovým. Během několika posledních týdnů vycestovalo do zemí EU a do Velké Británie více než 70 tisíc lidí. Je to ale pouhý začátek obrovské vlny migrace, která se může do března 2023 zvýšit na několik stovek tisíc občanů, jež opustili Polsko,” napsali na závěr autoři článku.