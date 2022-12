https://cz.sputniknews.com/20221229/v-usa-prozradili-jak-zapad-podkopal-duveru-putina-19041127.html

V USA prozradili, jak Západ podkopal důvěru Putina

V USA prozradili, jak Západ podkopal důvěru Putina

Ruský prezident Vladimir Putin má veškeré důvody, aby pochyboval o výrocích Kyjeva a jeho západních spojenců, poněvadž víckrát ho oklamali, píše novinář z The... 29.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-29T21:12+0100

2022-12-29T21:12+0100

2022-12-29T21:12+0100

svět

západ

vladimir putin

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16957865_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_0b9f7be25254111c8b37d8a4109726f4.jpg

Jako příklad uvedl autor článku prohlášení bývalé kancléřky SRN Angely Merkelové, v kterém nazvala Minské dohody „pokusem o poskytnutí Ukrajině času.”Podle jeho mínění se podezření Kremlu vůči Západu mohou stát vážnou překážkou na cestě k mírovým jednáním mezi stranami konfliktu.„Na Západě odmítají odpovědnost za válku, ale právě lživé sliby západních politiků daných Rusku ohledně nerozšíření NATO na Východ byly prvním semenem nesvaru. Mají rovněž ruce od krve,” míní Bandow.Novinář upozornil na to, že důsledné nedodržení Západem červených linií Moskvy pouze prodlužuje konfrontaci, „protože stabilní mír má vyhovět minimálním obavám obou stran.”„Všechny pokusy zvítězit, ponížit, nebo dokonce rozdělit Rusko, mohou způsobit Armagedon,” zdůraznil autor. Podle jeho názoru by se západní vlády těšily větší důvěře, kdyby existovaly podle principů, které tolik „ zuřivě brání.”„Washington více než 200 let zuřivě hlásal posvátnost Monroeovy doktríny, která stanoví vzájemné nevměšování se USA a Evropy do svých záležitostí, avšak jakmile ruský lídr připomněl tyto závažné principy, promluvili spojenci Kyjeva o šoku a hrůze,” praví se v článku.

https://cz.sputniknews.com/20221225/putin-zakladem-vseho-je-politika-geopolitickych-oponentu-majici-za-cil-rozdeleni-ruska--19029346.html

západ

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

západ, vladimir putin, usa