Zemřel legendární fotbalista Pelé

Král fotbalu Edson Arantes do Nascimento, známý po celém světě jako Pelé, zemřel ve věku 82 let. 29.12.2022, Sputnik Česká republika

Pelé se narodil 23. října 1940 v Três Corações, Minas Gerais. Hráč, pojmenovaný po geniálním vynálezci žárovky Thomasi Edisonovi, dělal čest svému jménu tím, že předváděl neuvěřitelná kouzla s míčem, vyhrával tituly a okouzloval svět.Pelé, který je právem považován za největšího hráče fotbalové historie, začal svou kariéru ve městě Bauru v São Paulu, kde ho v 11 letech objevil Waldemar de Brito a pozval do klubu Atlético de Baurú.Pelé nepotřeboval mnoho času, aby ukázal svůj talent, a brzy se dostal do Santos FC. Právě v tomto klubu se Pelé stal největším hráčem světa a králem fotbalu.Mistrovství fotbalu v podání Pelého upoutalo pozornost anglické královny Alžběty II., která v roce 1968 navštívila Brazílii, aby se podívala na jeho hru. Při této příležitosti byl brazilský hráč královnou oceněn řádem britského impéria.Pelé byl nejmladším hráčem, který vyhrál mistrovství světa ve fotbale. Mistrovský titul získal v roce 1958 ve svých 17 letech, kdy se brazilský tým utkal se Švédskem.Kromě toho byl jediným hráčem, který se stal trojnásobným mistrem světa (1958, 1962 a 1970), také byl nejlepším střelcem brazilského národního týmu, který střelil 95 gólů.Hráč strávil téměř celou svou kariéru v Santosu, v letech 1956 až 1974. Kromě klubu v São Paulu hájil v letech 1975 až 1977 dres amerického klubu New York Cosmos a samozřejmě byl součástí Zlatého věku brazilského národního týmu.Pelé ukončil kariéru v roce 1977 a v roce 1981 byl francouzským listem L'Équipe zvolen Sportovcem století, přičemž jeho zvolení potvrdilo 650 specializovaných novinářů z celého světa. Působil také jako sportovní komentátor. Do roku 1998 komentoval zápasy brazilského národního týmu.Během své krátké politické kariéry jako ministr sportu v letech 1995 až 1998, bývalý hráč vytvořil Peléův zákon, jehož cílem bylo poskytnout národnímu sportu více profesionality.V roce 2016 byl Pelé zvolen Mezinárodním olympijským výborem největším sportovcem všech dob. Ve stejném roce se bývalý hráč nemohl kvůli zdravotním problémům zúčastnit zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Riu de Janeiro.V roce 2018 Pelé odcestoval do Moskvy na losování mistrovství světa v Rusku. Kvůli zdravotním problémům přicestoval fotbalový král do země na invalidním vozíku. Pelé se také setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kromě losování se Pelé zúčastnil slavnostního odhalení hodin na Rudém náměstí, které odpočítávaly zbylý čas do zahájení mistrovství světa 2018.

