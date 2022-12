https://cz.sputniknews.com/20221230/reaganuv-poradce-odhalil-spiknuti-zapadu-ktere-urci-osud-ukrajiny-19047084.html

Reaganův poradce odhalil spiknutí Západu, které určí osud Ukrajiny

Reaganův poradce odhalil spiknutí Západu, které určí osud Ukrajiny

Ochrana Ukrajiny není vrcholným zájmem Západu, proto USA nebudou kvůli ní riskovat vlastní bezpečnost, napsal v článku pro American Spectator Doug Bandow... 30.12.2022, Sputnik Česká republika

„Důvodem, proč USA a jejich spojenci v NATO v podstatě lhali Kyjevu, když slíbili členství, ale nikdy během posledních 14 let tento slib nedodrželi, je, že nikdo nebyl připraven vstoupit do války za Ukrajinu,“ řekl. Hlavním úkolem Washingtonu zůstává podle experta zabránění expanze a eskalace krize. Bílý dům by měl vždy klást na první místo zájmy amerického lidu, což znamená, že by se neměl zapojovat do konfliktu, který by potenciálně mohl vést k válce s Ruskem. Od 24. února probíhá na Ukrajině speciální vojenská operace. Vladimir Putin označil za její konečný úkol osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost Ruska. Na tomto pozadí Spojené státy a jejich spojenci v NATO podporují Kyjev dodávkami zbraní v hodnotě desítek miliard dolarů. Moskva opakovaně prohlásila, že dodávky západních zbraní pouze prodlužují konflikt, vzhledem k čemuž se transport těmito zbraněmi stává legitimním cílem ruské armády.

