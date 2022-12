https://cz.sputniknews.com/20221231/nemci-pozbyli-daru-reci-po-scholzove-novorocnim-provolani-19049731.html

Němci „pozbyli daru řeči“ po Scholzově novoročním provolání

Němci „pozbyli daru řeči“ po Scholzově novoročním provolání

Čtenáři deníku Die Welt jsou pobouřeni novoročním provoláním kancléře SRN Olafa Scholze 31.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-31T21:07+0100

2022-12-31T21:07+0100

2022-12-31T21:07+0100

názory

olaf scholz

německo

ukrajina

rusko

komentář

názor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/18309394_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b89e64f0529b2ffe7753541d6b5786c3.jpg

Čtenáři německého deníku Die Welt aktivně posuzují novoroční provolání kancléře Olafa Scholze, v němž slíbil Ukrajině podporu nehledě na následky.Vyzval také Němce, aby i nadále šetřili s energií, a slíbil Berlínu nezávislost na ruském plynu.„Odpor, hněv, ostuda a bezmocnost. Po podobných prohlášeních už nemám slov,“ napsal jeden z komentátorů.„Raději by nám vysvětlil, proč zmařil energetickou politiku, a my teď musíme na to doplácet,“ podpořil ho druhý.„Musíme šetřit s energií, zatímco vláda prohlubuje energetické problémy. Má problémy s chápáním reality!“ podotkl třetí.„O jakém sjednocení národa mluví? Země je rozdělena podle mnoha parametrů, ten zlom prochází přes všechny společenské a politické sféry,“ sdělil svůj názor další uživatel.„Už máme dost těch jeho planých slibů, prosím, ať podá Scholz demisi,“ napsal pátý čtenář.„Je mi hanba za takového kancléře,“ napsal v závěru čtenář.Po začátku konfliktu na Ukrajině zesílily USA a jejich spojenci v NATO sankční tlak na Rusko, což mělo za následek růst cen elektrické energie, paliva a potravin v Evropě a v samotných USA. Vladimir Putin nejednou prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu, a že sankce způsobily značné škody celé světové ekonomice.

německo

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

olaf scholz, německo, ukrajina, rusko, komentář, názor