Senátor Klišas obvinil evropské politiky ze lži o významu Minských dohod

Senátor Klišas obvinil evropské politiky ze lži o významu Minských dohod

Předseda výboru Rady federace pro ústavní zákonodárství a státní výstavbu Andrej Klišas prohlásil, že evropští politici lhali v průběhu osmi let o významu... 31.12.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov je to nejlepší demonstrace toho, co jsou ve skutečnosti „evropské hodnoty“.Podotkl rovněž, že jestliže dříve byla příkladem lživosti a pokrytectví americká prohlášení v Radě bezpečnosti OSN o chemických zbraních Iráku, pak nyní se mohou stát podobnými příklady evropské „záruky“ bývalému prezidentovi Ukrajiny Viktoru Janukovyčovi v roce 2014, a také jejich „záruky“ podle Minských dohod.„Bere ještě někdo jednání a dohody se západními politiky vážně?“ napsal.Francouzský prezident François Hollande dříve prohlásil, že Minské dohody umožnily posílit ukrajinskou armádu a „dočasně zastavily ruskou ofenzívu“.7. prosince bývalá kancléřka Německa Angela Merkelová označila Minské dohody za pokus poskytnout Ukrajině čas, „aby se posílila“. Podotkla, že dnešní Ukrajina z vojenského hlediska už není ta, co byla v letech 2014 a 2015“.Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je zklamán podobným výrokem bývalé německé kancléřky. Zdůraznil, že Rusko udělalo správně, že zahájilo speciální operaci, protože Minské dohody nikdo ani nehodlal plnit.

