V USA popsali pět scénářů začátku třetí světové války

Portál 19fortyfive uvedl pět pravděpodobných důvodů k zahájení třetí světové války v roce 2023 31.12.2022

Pravděpodobnost nové světové války se do roku 2023 značně zvýšila, a zapříčinit ji mohou ukrajinská krize, Tchaj-wan, konflikt mezi Řeckem a Tureckem, situace na Korejském poloostrově nebo vzájemné územní nároky Indie a Číny, napsal odborník v bezpečnostní sféře Robert Farley ve svém článku pro 19fortyfive.Podle názoru autora, nehledě na málo pravděpodobný scénář přímého vojenského střetu NATO s Ruskem v konfliktu na Ukrajině, eskalace je stále ještě možná. V případě, když „jedna ze stran“ přistoupí na riskantní kroky, může se situace přeměnit na třetí světovou válku, domnívá se Farley.V Moskvě nejednou zdůraznili, že Rusko nikdy neodmítalo jednání s Ukrajinou. Prezident RF Vladimir Putin podotýkal, že Moskva se snaží nikoli roztáčet setrvačník ukrajinského konfliktu, ale ukončit ho. Západ naopak stále častěji mluví o nutnosti pro Kyjev pokračovat v bojových akcích, a také dodává mu zbraně a cvičí OS Ukrajiny na svém území. Rozpory mezi Washingtonem a Pekingem v otázce statusu Tchaj-wanu také vyvolávají obavy, dodal odborník. Podle jeho názoru každý konflikt v tomto regionu přivede nevyhnutně k válce světových velmocí kvůli velmi pravděpodobnému zapojení USA a Japonska.Další konflikt, o němž se v článku zmiňuje, se dotýká dvou členských zemí NATO – Turecka a Řecka. Farley přitom upozorňuje na to, že i když se zdá být jen málo pravděpodobné, že jeden spojenec v NATO zaútočí otevřeně na druhého, v minulosti tyto konflikty nejednou postavily obě země na hranici války, a někdy i za tuto hranici, nehledě na závazky před aliancí.V článku se rovněž podotýká, že se v posledních několika měsících napětí na Korejském poloostrově neustále zvyšovalo, což také může podle jeho názoru přerůst v ničivou válku za použití jak konvenčních, tak i jaderných zbraní.Pátý scénář předpokládá přerůstání územních rozporů mezi Indií a Čínou v rozsáhlé bojové akce s vážnými následky. Odborník to považuje za málo pravděpodobné, nevylučuje však podobný vývoj.Nicméně transformace kteréhokoliv z těchto konfliktů ve světovou válku v roce 2023 se nezdá být v daném okamžiku pravděpodobná, napsal v závěru Farley.

