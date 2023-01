https://cz.sputniknews.com/20230101/amerika-priznala-tezkou-pravdu-o-ukrajinskem-konfliktu-19052682.html

Amerika přiznala těžkou pravdu o ukrajinském konfliktu

Amerika přiznala těžkou pravdu o ukrajinském konfliktu

Scénář vítězství Kyjeva v ukrajinském konfliktu neexistuje, poněvadž OSU není s to čelit ruské armádě kvůli nedostatku vojenských zdrojů, napsal v článku pro... 01.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-01T21:52+0100

2023-01-01T21:52+0100

2023-01-01T21:52+0100

svět

usa

rusko

ukrajina

porážka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/18059280_17:0:1816:1012_1920x0_80_0_0_9576636e50d64b72ad55c33452aed685.jpg

Bývalý voják načrtl několik variant vývoje událostí v roce 2023, avšak v žádné nemůže, podle jeho názoru, dosáhnout Ukrajina vítězství.Autor zdůraznil, že hlavní prioritou USA je nezapojení do konfliktu jako bezprostředního účastníka bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet události .Dokud USA nedovolí zatáhnout sebe do přímého konfliktu s Moskvou, bude americká národní a ekonomická bezpečnost zachována bez ohledu a vývoj událostí na Ukrajině a jejich ukončení, napsal na závěr Davis.

https://cz.sputniknews.com/20230101/kvuli-ukrajinskemu-ostrelovani-nemocnice-v-pervomajsku-v-llr-zahynulo-6-lidi-19052381.html

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, rusko, ukrajina, porážka