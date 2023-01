https://cz.sputniknews.com/20230102/expert-vysvetlil-oc-usiluji-usa-zastropovanim-cen-ruske-ropy-19054536.html

Expert vysvětlil, oč usilují USA zastropováním cen ruské ropy

USA, které prosadily zastropování cen ruské ropy, mají ve skutečnosti dalekosáhlé plány, jež spočívají v pokusu o navrácení někdejšího vlivu na trh takzvaného... 02.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-02T21:58+0100

2023-01-02T21:58+0100

2023-01-02T21:58+0100

Upozornil na to, že se kvůli problémům amerického břidlicového průmyslu blíží dnešní ropný potenciál k vyčerpání. V roce 2023 bude nárůst nejspíš pokračovat, avšak dosáhne špičky. Přičemž ještě v letech 2014-2019 byl prudký růst těžby ropy v USA, který pohotově reagoval na zvýšení cen, považován za jistý ekonomický regulátor trhu jako protiváha OPEC+.Západní státy se spolu s USA snaží si vrátit kontrolu nad trhem, kterou ztratily již na začátku sedmdesátých let, když začala naplno fungovat OPEC, míní expert. „Předtím kontrolovaly také hlavní export a tvorbu cen. Zastropování cen je samozřejmě nástroj, který funguje ve stejné rovině,” řekl Belogorjev.Právě proto podpořila OPEC+ Rusko svými rozhodnutími ohledně ropné dohody, tento mechanismus zavedený proti Rusku se může změnit z částečného v společný nástroj, dodal expert. „Spotřebitel diktuje ceny často v případě, když nabídka převyšuje poptávku, Tady ale vzniká otázka, jak to diktuje, jde tu o ekonomický nebo umělý způsob. Dnešní problém spočívá právě v umělém mechanismu,” řekl expert na závěr.

