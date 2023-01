https://cz.sputniknews.com/20230102/jihokorejsky-prezident-oznamil-moznost-spolecnych-jadernych-cviceni-s-usa-19054653.html

Jihokorejský prezident oznámil možnost společných jaderných cvičení s USA

Jihokorejský prezident oznámil možnost společných jaderných cvičení s USA

Jižní Korea jedná s USA o společném naplánování a konání cvičení za účasti amerických jaderných sil za účelem čelení jaderné hrozbě ze strany Severní Koreje... 02.01.2023, Sputnik Česká republika

Vysvětlil, že po té, co Severní Korea získala jaderné zbraně, je velmi těžké uklidnit jihokorejské občany pouhými prohlášeními o tom, že USA je dokážou ochránit pomocí takzvaného jaderného deštníku, nebo rozšířeného zdržování. Proto se chce Soul zúčastnit operace jaderných sil USA, aby mohl lépe reagovat na severokorejskou jadernou hrozbu.Upozornil na to, že projednání společných cvičení neznamená společné použití jaderných zbraní, ale je to velký pokrok oproti koncepci rozšířeného zdržování, která znamená, že USA brání své spojence v regionu s nasazením všech existujících kapacit, včetně jaderných.

