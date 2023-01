Sunak, který hodlá čelit Rusku, narazil na strašnou realitu

https://cz.sputniknews.com/20230102/sunak-ktery-hodla-celit-rusku-narazil-na-strasnou-realitu-19054774.html

Britský premiér Rishi Sunak narazil v novém roce na řadu vážných problémů, píše tabloid The Daily Mail. 02.01.2023, Sputnik Česká republika

Britský lídr prohlásil předtím ve svém silvestrovském projevu, že Londýn hodlá i nadále podporovat „ukrajinské přátele” v boji proti „krutým akcím Putina.” Sunak přitom řekl, že pro vládu jsou na prvním místě priority Britů.List píše, že Sunak promluvil k členům své strany a řekl, že se „boj začíná dnes.” Slíbil, že vybuduje zemi, na kterou budou potomci hrdí. Daily Mail ale píše, že Sunak „narazil na hroznou reálnost.”Prvním případem této reálnosti byla pro britského premiéra „katastrofální” slova primáře místní pohotovostní lékařské služby, který řekl, že kvůli poruchám na odděleních umírá každý týden na 500 pacientů. „Druhá rána spočívala v tom, že podle úředních dat překročil loni Lamanšský průliv rekordní počet migrantů, 45 756, a to nehledě na obrovské úsilí ministrů, jež se snažili zabránit pašování lidí,” zdůraznil list.Také odbory železničářů hodlají znovu stávkovat, a to v situaci, kdy zemi hrozí další protesty zdravotních sester a personálu pohotovostní lékařské služby. Kromě toho všeho zůstaly takové problémy jako rychlá inflace a krize životních nákladů, píše na závěr The daily Mail.Západ posílil sankční tlak na Rusko kvůli Ukrajině. Poruchy v logistických řetězcích způsobily růst cen paliv a potravin v Evropě a USA. Ve Velké Británii zasáhl růst cen miliony domácností. Britská Správa pro finanční dohled předtím informovala, že asi 32 milionů obyvatel Velké Británie (60% dospělých obyvatel) má potíže se zaplacením účtů kvůli velké inflaci a rekordnímu růstu životních nákladů.

