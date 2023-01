https://cz.sputniknews.com/20230103/polsky-premier-se-stal-tercem-posmechu-po-oslavach-vyroci-narozeni-bandery-19055776.html

Polský premiér se stal terčem posměchu po oslavách výročí narození Bandery

Polský premiér se stal terčem posměchu po oslavách výročí narození Bandery

Čtenáři polského portálu Gazeta.pl zareagovali na kritiku premiérem Mateuszem Morawieckým oslav výročí narození předáka ukrajinských nacionalistů Stepana... 03.01.2023, Sputnik Česká republika

Prvního ledna se konala na Ukrajině pod záštitou oficiálních úřadů řada akcí věnovaných výročí narození Bandery. Morawiecki vyjádřil při této příležitosti pobouření, připomenul o Volyňském masakru a ostře zkritizoval ty, kdo byli za tyto zločiny zodpovědní.Morawieckého reakce vyvolala ostrou kritiku v komentářích čtenářů.„Vicepremiér Ukrajiny je tím pobouřen? Je to směšné,“ ironizuje uživatel colorworld.„Když se polský premiér bere „mimořádně kriticky“ vzpomínku na Banderu, jak to máme chápat? Máme o těchto událostech mlčet?“ ptá se etna1250.„Ministerský předsedo, musíte být s tou kritikou Bandery opatrný. Když se Ukrajinci rozzlobí, můžeme dostat další granátomet jako dárek, anebo zase něco spadne u naší hranice. Musíme být ve střehu,“ zažertoval niktalboktos.„Obávám se, že všech těchto západních zbraní i s know-how bude jednou použito proti dárcům. Doufám, že se mýlím,“ napsal capricornus1.„Toho svého „hrdinu“ z paměti nevyškrtnou, nedělejme si iluze. Musíme být opatrnější s těmi aliancemi s Ukrajinou,“ zdůraznil armagedon888.„Možná, že tato nepatrná skutečnost unikla mé pozornosti, nepamatuji si ale na žádné omluvy za tragedii (s pádem ukrajinské rakety) v Przewodowě. Za náhodnou smrt dvou Poláků by bylo přece snadněji se omluvit, než za Volyň, ani toho jsme se ale nedočkali,“ dodal lagonda1947.Otázka interpretace Volyňského masakru, a také vztahu k předákům ukrajinských nacionalistů z dob OUN-UPA je jednou z nejsložitějších otázek ve vztazích Polska a Ukrajiny.

