Vnuk Charlese de Gaulla promluvil o „spiknutí“ proti Rusku

„Počet a rozsah sankcí ukazují, že to všechno bylo naplánováno velmi dávno, a že je to v podstatě skutečná ekonomická válka, která prospívá Američanům,“ řekl.Podotkl, že Rusko nemá vinu na bezprecedentní ekonomické a finanční krizi, z níž se snaží EU a USA obvinit Moskvu. „Rusové se prostě brání, protože proti nim bylo vyhlášeno 11000 sankcí plus devátý balík. Podle mého názoru je zcela zákonné a přirozené, že se Rusové brání,“ zdůraznil de Gaulle.Francouzská historička Annie Lacroix-Riz dříve prohlásila, že Charles de Gaulle byl posledním prezidentem Francie, který se snažil zachovat její autonomii a nezávislost od USA a vybudovat dobré vztahy s SSSR, tomu se ale bránily USA, které chtěly ve Francii vidět jimi kontrolovanou vládu.

