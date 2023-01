https://cz.sputniknews.com/20230105/belorusti-pohranicnici-hlasili-ozbrojene-provokace-z-ukrajinskeho-uzemi-19060594.html

Běloruští pohraničníci hlásili ozbrojené provokace z ukrajinského území

Ukrajinští vojáci, kteří se nacházejí na hranici s Běloruskem, podnikají vůči běloruským pohraničníkům provokace s použitím zbraní, sdělil náčelník Správy... 05.01.2023, Sputnik Česká republika

„Dochází k jednotlivým případům provokací z ukrajinské strany. Poslední případ (byl zaregistrován) u hraničního přechodu Poddobrjanka, vojáci sousedního státu namířili zbraně na pohraniční hlídky (běloruského pohraničního výboru), dělali urážlivá, výhrůžná gesta na pohraničníky. Příslušníci pohraniční kontroly na provokace nereagovali,” řekl na videu uveřejněném ve čtvrtek tiskovou službou pohraničního výboru.Důstojník oddělení pohraniční kontroly řekl, že na ukrajinské straně „nejsou příslušníci žádných úřadů”. Předseda Státního pohraničního výboru Anatolij Lappo prohlásil, že přítomnost neidentifikovaných ozbrojených osob bez poznávacích značek na ukrajinské straně hranice s Běloruskem je nebezpečná.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil předtím na to, že Ukrajina soustředila na hranici republiky skupinu, kterou tvoří až 15 tisíc vojáků. Lappo v polovině listopadu 2022 sdělil, že ukrajinští vojáci vyhodili do povětří „prakticky všechny mosty na gomelském a mozyrském směru” a „začínají vyhazovat do povětří všechny mosty na volyňském směru”. Předtím pohraniční výbor informoval, že běloruská strana na to reagovala posílenými hlídkami, aktivním použitím technických ochranných prostředků, nasazením mobilních oddílů územních orgánů pohraniční služby.

