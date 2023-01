https://cz.sputniknews.com/20230105/je-to-prelud-v-usa-odhalili-podvod-zapadu-ohledne-triumfu-ukrajiny-19062624.html

„Je to přelud.” V USA odhalili podvod Západu ohledně triumfu Ukrajiny

„Je to přelud." V USA odhalili podvod Západu ohledně triumfu Ukrajiny

Vojenská pomoc Kyjevu ze strany Washingtonu pouze prodlužuje trápení Ukrajinců, píše The American Conservative. 05.01.2023, Sputnik Česká republika

Dan Steinbock, autor článku a zakladatel consultingové firmy Difference Group se domnívá, že zástupná válka NATO proti Rusku na Ukrajině již způsobila bankrot Kyjeva.Steinbock je také přesvědčen, že podporování Ukrajiny uškodilo ekonomice samotných USA a mělo za následek zvýšení státního dluhu a růst úrokových sazeb.„Úměrně tomu, jak Bidenova administrativa šíří svoji tézi o nepřátelství s Ruskem a Íránem, výdaje USA na obranu jenom rostou, což ještě více zvyšuje státní dluh. Zvýší to nakonec riziko nejhlubší finanční krize nejen v zemi, ale i v celém světě, poněvadž USA hrají závažnou úlohu ve světové ekonomice,” zdůrazňuje se v článku.Koncem prosince loňského roku vykonal Zelenskyj návštěvu ve Washingtonu, kde se sešel s prezidentem USA Joem Bidenem a vedením Kongresu. K jeho návštěvě bylo načasováno oznámení nového balíčku vojenské pomoci Kyjevu v hodnotě 1,85 miliardy dolarů, včetně baterie protivzdušných raketových systémů Patriot.Rusko poslalo předtím zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí Sergej Lavrov upozornil na to, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou zákonitým terčem pro Rusko. Na ministerstvu zahraničí prohlásili, že dodávky zbraní Ukrajině znamenají pro země NATO „hru s ohněm”. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že pumpování do Ukrajiny zbraní ze Západu nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek. Ministr obrany Sergej Šojgu v prosinci řekl, že Západ usiluje o maximální prodloužení válečných akcí na Ukrajině s cílem oslabení Ruska.

