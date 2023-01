https://cz.sputniknews.com/20230105/the-hill-vyjmenoval-tri-hlavni-hrozby-pro-usa-v-roce-2023-19060795.html

The Hill vyjmenoval tři hlavní hrozby pro USA v roce 2023

V roce 2023 se vyhrotí riziko vážné konfrontace mezi USA a Ruskem nebo Čínou. Ve středu 4. ledna to napsal ředitel Centra preventivních akcí Rady pro... 05.01.2023, Sputnik Česká republika

V článku se uvádí, že v letošním roce mají USA čelit třem hlavním hrozbám. Především je to hrozba reálné vojenské konfrontace s Ruskem nebo Čínou, nebo s oběma zeměmi.Další hrozba pro Ameriku pramení hned z pěti regionů, v nichž může situace vyústit do použití jaderných zbraní. Paul Stars uvedl v tomto seznamu potenciálně možné obnovení konfliktu na Korejském poloostrově, srážku mezi Izraelem a Íránem, válku mezi Indií a Pákistánem, konfrontaci mezi USA a Čínou v Jihočínském moři, a rovněž pohraniční srážky za účasti Číny a Indie.Za třetí hrozbu považuje autor šíření jaderných zbraní a následky dalších faktorů, například změn klimatu. V článku se píše, že v současné době jsou následky změny klimatu patrné zejména v Sahelu, Somálsku a Střední Americe.Novinář James Rainle napsal předtím v článku ze 4. ledna pro The Daily Mail, že Američané očekávají v roce 2023 hodně problémů.V příspěvku se uvádí, že osm z deseti obyvatel USA je přesvědčeno, že letošní rok bude dobou ekonomických potíží, zvýšení daní a růstu rozpočtového schodku, šest z deseti se domnívá, že budou prudce stoupat ceny.

