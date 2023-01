https://cz.sputniknews.com/20230105/v-rize-zadrzeli-sefredaktora-sputnik-litva-marata-kasema-19063948.html

V Rize zadrželi šéfredaktora Sputnik Litva Marata Kasema

V Rize zadrželi šéfredaktora Sputnik Litva Marata Kasema

Šéfredaktor litevského Sputniku Marat Kasem byl zadržen lotyšskými tajnými službami v Rize kvůli podezření z porušování sankcí a špionáže. 05.01.2023, Sputnik Česká republika

„Šéfredaktor litevského Sputniku Marat Kasem byl zadržen tajnými službami Lotyšska v Rize. 5. ledna proběhlo soudní jednání, na kterém se řešila otázka zvolení preventivního opatření. Kasemova advokátka trvala na tom, aby byl propuštěn na kauci, ale soud rozhodl zvolit opatření v podobě zadržení ve vazbě. Dnes už byl novinář převezen do Centrální věznice v Rize,“ píše se ve zprávě. Uvádí se, že právnička Imma Jansoneová, která bude Marata Kasema obhajovat, dosud neobdržela materiály případu. Na odvolání proti rozhodnutí soudu o předběžném opatření je podle zákona 10 dní. Podle Sputniku Litva jde v kauze Kasema o porušení ekonomických sankcí EU vůči Ruské federaci a také o špionáž. Dodává se, že podle druhého paragrafu by novináři hrozilo až 20 let vězení. Marat Kasem je občanem Lotyšska, několik let žil a pracoval v Moskvě v mediální skupině Russia Segodniya, do které patří také Sputnik Litva. 30. prosince přijel novinář do Lotyšska z rodinných důvodů.Reakce RuskaGenerální ředitel mediální skupiny Russia Segodniya Dmitrij Kiseljov označil zadržení šéfredaktora Sputniku Litva Kasema lotyšskými orgány za absurdní a nezákonné. Ukazuje to podstatu režimu této země, je to velmi nebezpečný trend pro celou EU, řekl Kiseljov.Mluvčí MZV RF Maria Zacharovová označila zadržení šéfredaktora Sputniku Litva Kasema v Lotyšsku za porušení mezinárodních závazků v oblasti svobody projevu a ochrany práv novinářů. Ruské ministerstvo zahraničí podle jejích slov vyjasňuje detaily toho, co se stalo, a požaduje zapojení mezinárodních organizací do řešení této otázky.

