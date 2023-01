https://cz.sputniknews.com/20230106/americky-plukovnik-polsko-se-chysta-porusit-zakaz-nato-vuci-ukrajine-19066601.html

Americký plukovník: Polsko se chystá porušit zákaz NATO vůči Ukrajině

Prohlášení polských politiků naznačují touhu anektovat území západní Ukrajiny, což je v současnosti v rozporu se zájmy zemí NATO, řekl bývalý poradce... 06.01.2023, Sputnik Česká republika

„Pokud budete pečlivě sledovat rétoriku Poláků, můžete vidět, že mluví o rozšíření svého území. <...> Chtějí znovu získat kontrolu nad ztracenými zeměmi. <...> To je v rozporu s cíli NATO, pochybuji, že je většina zemí aliance podpoří,“ řekl.Podle plukovníkových slov se Poláci považují za velký národ a pamatují si, jak byli před 400 lety největším státem v Evropě s nejsilnější armádou. McGregor předpokládá, že Varšava se chce vrátit ke své bývalé slávě tím, že znovu získá území, která byla tehdy součástí Rzeczpospolity, včetně západní Ukrajiny, a dokonce i Minska.Ze strategického hlediska nejsou kroky Polska právě nejrozvážnější a nejpřiměřenější, domnívá se plukovník. Přitom NATO a Spojené státy nedělají nic pro to, aby zastavily pravděpodobný vstup polských jednotek na Ukrajinu, dodal.V listopadu ředitel ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR) Sergej Naryškin v rozhovoru pro RIA Novosti řekl, že polské vedení hodlá uspořádat na západní Ukrajině referenda, aby zdůvodnilo své nároky na ukrajinské země. Polské tajné služby podle něj jako testovací balón prošouply do ukrajinských médií informace o údajné přípravě plebiscitu ve Lvovské oblasti na Ukrajině na téma připojení k Polsku.Varšava podle údajů SVR urychluje přípravy k anexi území Lvova, Ivano-Frankovska a většiny Ternopolské oblasti Ukrajiny.Od 24. února probíhá na Ukrajině speciální vojenská operace. Vladimir Putin označil za její konečný úkol osvobodit Donbas a vytvořit podmínky, které zaručí bezpečnost Ruska. V této souvislosti Spojené státy a jejich spojenci v NATO podporují Kyjev dodávkami zbraní v hodnotě desítek miliard dolarů. Moskva mnohokrát upozornila, že dodávky vojenského materiálu konflikt jen prodlužují a transport zbraní se stává legitimním cílem ruské armády.

