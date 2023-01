https://cz.sputniknews.com/20230106/byly-vyjmenovany-tri-druhy-zbrani-ktere-usa-nikdy-nedaji-ukrajine-19063127.html

Byly vyjmenovány tři druhy zbraní, které USA nikdy nedají Ukrajině

USA nikdy nepředají Ukrajině kvůli strachu před Ruskem tři druhy zbraní, napsal v článku pro 19FortyFive novinář Peter Suciu. 06.01.2023, Sputnik Česká republika

Jde především o víceúčelové stíhačky F-16 Fighting Falcon. Jejich dodávky Ukrajině mohou být považovány Ruskem za zapojení NATO do konfliktu. Příslušný výcvik ukrajinských pilotů a obsluhy těchto amerických stíhaček si také vyžádá mnoho času, domnívá se autor.Na druhé místo dal Suciu tanky M1 Abrams. Pentagon se obává, že jejich dodávky Ukrajině způsobí více škody než užitku, poněvadž bude třeba dlouhé měsíce učit vojáky OSU zacházení s Abramsy, napsal novinář.Třetí zbraní jsou podle autora článku armádní taktické raketové systémy (ATACMS). S těmito systémy by dokázali ukrajinští vojáci zasazovat údery v hloubce Ruska, proto se USA obávají, že Moskva nenechá tyto dodávky bez povšimnutí a reakce, je přesvědčen Suciu.Koncem prosince vykonal Zelenskyj návštěvu ve Washingtonu a sešel se s prezidentem USA Joem Bidenem a vedením Kongresu. K jeho návštěvě načasovali oznámení nového balíčku vojenské pomoci Kyjevu v hodnotě 1,85 miliardy dolarů včetně baterie protivzdušných raketových systémů Patriot.Rusko poslalo předtím zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí Sergej Lavrov upozornil na to, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou zákonitým terčem pro Rusko. Na ministerstvu zahraničních věcí prohlásili, že dodávky zbraní Ukrajině znamenají pro země NATO „hru s ohněm.”Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že pumpování do Ukrajiny zbraní ze Západu nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek. Ministr obrany Sergej Šojgu v prosinci řekl, že Západ usiluje o maximální prodloužení válečných akcí na Ukrajině s cílem oslabení Ruska.

