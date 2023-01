https://cz.sputniknews.com/20230106/na-zapade-pripomenuli-o-trech-kriteriich-ktera-brani-vstupu-ukrajiny-do-nato-19065828.html

Na Západě připomněli tři kritéria, která brání vstupu Ukrajiny do NATO

Na Západě připomněli tři kritéria, která brání vstupu Ukrajiny do NATO

Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, protože neodpovídá požadavkům aliance, napsal v novinách Politico německý diplomat a bývalý předseda Mnichovské konference o... 06.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-06T15:48+0100

2023-01-06T15:48+0100

2023-01-06T17:21+0100

západ

nato

ukrajina

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/693/06/6930619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_162b4c8cb3511b021de67c2ef748881d.jpg

Podle jeho názoru pro adekvátní zhodnocení přihlášky Ukrajiny na vstup do NATO je třeba si vzpomenout na tři kritéria, o nichž se uvažovalo dříve při rozšiřování aliance.Pozorovatel dodal, že téma zapojení Ukrajiny do NATO vyprovokovalo rozporuplné debaty o těchto otázkách na summitu v Bukurešti v roce 2008.„To možná vysvětluje, proč Severoatlantická aliance i nadále dost nejistě reaguje na přihlášku Ukrajiny,“ napsal v závěru Ischinger.Členské země NATO na summitu v Bukurešti v roce 2008 potvrdily, že Gruzie a Ukrajina mají právo na členství v alianci, a odložily řešení této otázky na neurčito. V červnu potvrdili lídři NATO na summitu v Bruselu právo obou zemí na připojení k alianci. Promluvili rovněž o nutnosti pokračovat v reformách, neuvedli však termíny možného zapojení těchto dvou zemí do aliance. Kromě toho na Západě byl nejednou vysloven názor, že ještě nenastal čas pro vstup Ukrajiny do NATO.Volodymyr Zelenskyj oznámil dříve podání přihlášky na vstup do NATO v urychleném pořádku. Prohlásil to poté, co Vladimir Putin a vedoucí představitelé DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblastí podepsali smlouvy o připojení těchto regionů k Rusku.

https://cz.sputniknews.com/20230105/je-to-prelud-v-usa-odhalili-podvod-zapadu-ohledne-triumfu-ukrajiny-19062624.html

západ

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

západ, nato, ukrajina