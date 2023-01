https://cz.sputniknews.com/20230106/rozvedka-rf-usvedcila-londyn-ze-zfalsovani-dokumentu-o-zacatku-druhe-svetove-valky-19064938.html

Rozvědka RF usvědčila Londýn ze zfalšování dokumentů o začátku druhé světové války

Rozvědka RF usvědčila Londýn ze zfalšování dokumentů o začátku druhé světové války

Velká Británie se chystala na začátku druhé světové války vydat za podpory Francie sbírku zfalšovaných dokumentů, jejichž pomocí by byla na SSSR uvalena vina... 06.01.2023, Sputnik Česká republika

Vyplývá to z odtajněného archivního dokumentu Služby vnější rozvědky (SVR) Ruska.Dokument pod titulkem „Agenturní zpráva o pokusech Angličanů a Francouzů připravit a uveřejnit Modrou knihu o anglicko-francouzsko-sovětských jednáních, v níž by byla veškerá vina za jejich zmaření uvalena na SSSR“, datovaný 27. ledna 1940, byl mezi jinými materiály z archivu SVR zveřejněn na webových stránkách Prezidentské knihovny v rámci projektu druhá světová válka v archivních dokumentech.„Autoři knihy museli dokázat, že bílé je černé, a vůbec zpřevracet všechno naruby,“ zdůrazňovalo se ve zprávě.Podotýkalo se, že tato sbírka měla vyjít koncem prosince roku 1939, pak bylo ale její vydání odloženo až do příjezdu do Londýna anglického velvyslance v SSSR Williama Seedse, „protože je autorem řady dokumentů a jeho pobyt v SSSR v okamžiku vydání knihy by ho mohl dostat do trapné situace“. I když Seeds dorazil do britské metropole a obeznámil se s obsahem knihy, publikaci to nijak neurychlilo.„Podle informace od „Mädchen“ bylo vydání knihy odloženo až do konce ledna nebo začátku února. Příčinou toho bylo údajně horoucné přání Francouzů udělat tuto knihu více protisovětskou, než byla v původní variantě,“ uvádělo se ve zprávě.„Mädchen“ byl operativní pseudonym Guye Burgesse, člena legendární Cambridžské pětky – skupiny agentů sovětské vnější rozvědky. V roce 1940 byl Burgess pracovníkem britské zpravodajské služby SIS a pracoval v oddělení, které se zabývalo dezinformací a aktivními zahraničněpolitickými operacemi. Burgess poskytoval Moskvě informaci, která svědčila o zainteresovanosti Velké Británie na srážce hitlerovského Německa s SSSR.Sbírka byla naplánována hned po začátku koncem listopadu roku 1939 sovětsko-finské války, v konečném důsledky ale nikdy nevyšla – ani Velká Británie, ani Francie už na to zapomněly v souvislosti s vojenskými úspěchy Německa na západě Evropy v roce 1940. Do té doby již skončila také válka mezi SSSR a Finskem.Avšak v roce 1948 zveřejnilo MZV USA sbírku dokumentů, v níž se pokusilo uvalit na Sovětský svaz odpovědnost za začátek druhé světové války. Moskva na to odpověděla vlastní publikací pod titulkem Falzifikátoři dějin, v níž bylo mj. odhaleno spojení elit Velké Británie a Francie s nacistickým Německem.

rozvědka, rusko, anglie, sovětský svaz, druhá světová válka