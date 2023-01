https://cz.sputniknews.com/20230106/spojene-staty-podnecuji-kyjev-k-novym-hroznym-cinum-prohlasil-rusky-velvyslanec-v-usa-19064328.html

Spojené státy podněcují Kyjev k „novým hrozným činům“, prohlásil ruský velvyslanec v USA

Spojené státy podněcují Kyjev k „novým hrozným činům“, prohlásil ruský velvyslanec v USA

USA nechtějí politické urovnání kolem Ukrajiny a i nadále zásobují Kyjev zbraněmi, prohlásil velvyslanec Ruska ve Washingtonu Anatolij Antonov. 06.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-06T10:19+0100

2023-01-06T10:19+0100

2023-01-06T10:19+0100

svět

usa

kyjev

velvyslanec

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/18655119_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_92a69c32ec3cb5b8aa3aaeb08a790df1.jpg

„Svými akcemi americká administrativa jenom podněcuje ukrajinské radikály k novým hrozným činům“, řekl Antonov.Jak podotkl diplomat, s každou další dodávkou vojenské pomoci z USA cítí radikálové na Ukrajině „stále větší beztrestnost“.Podle jeho slov by už nikdo neměl mít žádné pochyby o tom, kdo nese odpovědnost za protahování konfliktu.„Všechny činy americké administrativy přímo poukazují na to, že se nesnaží o politické urovnání. Dokonce námi jednostranně vyhlášený režim zastavení palby o Vánocích se zde označuje za pokus vzít si „krátkou pauzu“. To všechno znamená, že Washington je odhodlán bojovat s námi „až do posledního Ukrajince“, a že osud ukrajinského národa Američany vůbec nezajímá,“ dodal vedoucí diplomatické mise.Avizované předání Ukrajině BVP Bradley označil za „potvrzení toho, že ve Spojených státech ani nehodlali naslouchat četným výzvám ruské strany k tomu, aby byly vzaty v úvahu možné následky tak nebezpečné linie Washingtonu“.„Celému světovému společenství má být konečně jasné, že USA od roku 2014 rozpoutaly proti Rusku skutečnou „válku na základě plné moci“ tím, že podporují nacistické zločince v Kyjevě. O žádném „obranném charakteru“ poskytovaných zbraní už dávno nemůže být ani řeč,“ zdůraznil velvyslanec.Antonov prohlásil, že Západ v čele s USA zahájil cílevědomou práci na oslabování Ruska již dlouho před speciální operací na Ukrajině.Pentagon dříve potvrdil, že další balík americké vojenské pomoci Ukrajině bude zveřejněn v pátek a bude obsahovat bojová vozidla pěchoty Bradley. Místní média oznámila, že cena balíku bude činit rekordní tři miliardy dolarů, a že předpokládá dodávky 50 BVP.Na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině USA a jejich spojenci podporují Kyjev a posílají mu zbraně za desítky miliard dolarů. Moskva ze své strany nejednou prohlásila, že dodávky západních zbraní jen protahují konflikt, a že transport se zbraněmi se stává zákonným terčem pro ruskou armádu.

https://cz.sputniknews.com/20230105/je-to-prelud-v-usa-odhalili-podvod-zapadu-ohledne-triumfu-ukrajiny-19062624.html

usa

kyjev

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, kyjev, velvyslanec, rusko