V Turecku předpověděli vyostření situace na Ukrajině

Situace na Ukrajině se vyostří v nejbližších měsících, Ankara však bude pokračovat v úsilí pro obnovení jednacího procesu, prohlásil oficiální mluvčí tureckého... 06.01.2023, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov se „v nejbližších měsících“ konflikt na Ukrajině „podle všeho vyostří“, a to bude znamenat mj. „hlubší dlouhodobou krizi“.„Zastavením palby počínají a konče výměnou zajatců, dodávkami obilí počínaje a konče jadernou bezpečností bude Turecko i nadále vynakládat úsilí k tomu, aby byla cesta k jednáním otevřena,“ napsal Kalin na Twitteru.Patriarcha Moskevský a celé Rusi Kirill navrhl dříve vyhlásit vánoční příměří od 12.00 6. ledna až do 24.00 7. ledna. Prezident RF Vladimir Putin nařídil poté ministrovi obrany RF Sergeji Šojguovi, aby zavedl režim zastavení palby po celé linii bojového dotyku na Ukrajině na uvedenou dobu. V souladu s prezidentovým pokynem byl vydán vojskům rozkaz o zastavení palby.V EU vzali návrh Moskvy s nedůvěrou, v OSN prohlásili, že generální tajemník António Guterres by ho uvítal. Podle slov předsedy Světového svazu starověrců Leonida Sevasťjanova papež František tuto myšlenku také podpořil.Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním prohlášení zamítl návrh Ruska na vánoční příměří a označil ho za „roušku“ pro posílení ruských pozic na frontové čáře. O tom, že Kyjev odmítá podpořit vánoční příměří, promluvil o něco dříve také tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov.

