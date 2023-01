https://cz.sputniknews.com/20230107/lukasenko-se-vyslovil-pro-pomoc-uprchlym-prislusnikum-opozice-kteri-pochopili-svou-chybu-19070683.html

Lukašenko se vyslovil pro pomoc uprchlým příslušníkům opozice, kteří pochopili svou chybu

Lukašenko se vyslovil pro pomoc uprchlým příslušníkům opozice, kteří pochopili svou chybu

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko prohlásil, že úřady mají udělat krok vstříc Bělorusům, kteří odjeli ze země a pak pochopili, že jejich podpora... 07.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-07T20:32+0100

2023-01-07T20:32+0100

2023-01-07T20:32+0100

svět

alexandr lukašenko

bělorusko

opozice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/09/12329589_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_717d387d25e37bb1f3d8372aa5b30479.jpg

„Nastal čas, kdy my, představitelé moci, a vy musíme udělat krok vstříc těmto lidem, kteří se mýlili. A bude v souladu s našimi pravoslavnými tradicemi, uděláme-li tento vstřícný krok. Jsem přesvědčen, že mezi uprchlíky jsou lidé, kteří pochopili, že udělali chybu. Ti nesmějí být vyhozeni na dlažbu,“ řekl Lukašenko, kdy navštívil o Vánocích chrám v klášterním komplexu ženského kláštera Svaté Alžběty. Prezidentova slova zveřejnila v sobotu agentura Belta.Lukašenko zdůraznil, že mnozí z představitelů opozice, kteří zemi opustili, „začali chápat, že je nikde nepotřebují, kromě vlastní země“. „Dokonce i ti uprchlíci z Běloruska nyní v tisících nás prosí, abychom je vrátili do vlasti. Nikoho jsme z Běloruska nevyháněli. Hledali si ale lepší život, z různých důvodů odsud uprchli,“ pokračoval prezident.Zdůraznil přitom, že není třeba vytvářet body napětí ve společnosti, kolem Běloruska se beztak vytváří složitá situace. „Budeme se cítit lépe, nebudeme-li sami vytvářet napětí v naší společnosti. Nedej Bůh, že se to stane, jako na naší bratrské Ukrajině nebo v jiných zemích. Nejdříve se vytvářelo napětí pomocí majdanů apod. A pak občanská válka, a pak i skutečná horká. Kdy by si mohl pomyslet, že my, Slované, budeme jednou bojovat jeden proti druhému? Je to hrozný jev. A to všechno začíná maličkostí,“ řekl Lukašenko. Proto „je třeba udělat kroky pro to, abychom ničily ty body konfrontace ve společnosti,“ pokračoval.„Nechci tím říci, že děláme to, co od nás žádá Západ… Moc o tom nemluvím, ale každý den žádají, abychom vrátili, atd., atd., dokonce i ty, kdo porušili zákon. Každý musí odpovídat za své. Jsem ale přesvědčen, že jak mezi ty uprchlíky, tak i mezi ty, kdo žijí dnes u nás, jsou lidé, kteří cítí lítost, kteří pochopili, že udělali chybu. Ti nesmějí být vyhozeni na dlažbu,“ prohlásil Lukašenko.

https://cz.sputniknews.com/20230106/vojenska-technika-z-rf-dorazila-do-beloruska-pro-posileni-regionalni-skupiny-vojsk-19066128.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

alexandr lukašenko, bělorusko, opozice