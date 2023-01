https://cz.sputniknews.com/20230107/patriarcha-kirill-uvedl-podminku-zastaveni-konfliktu-na-ukrajine-19067260.html

Patriarcha Kirill uvedl podmínku zastavení konfliktu na Ukrajině

Patriarcha Kirill uvedl podmínku zastavení konfliktu na Ukrajině

Mír na Ukrajině a v celém světě je možný jen za podmínky, že v životě lidí bude přítomná víra, prohlásil patriarcha Moskevský a celé Rusi Kirill. 07.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-07T08:13+0100

2023-01-07T08:13+0100

2023-01-07T08:13+0100

svět

patriarcha kirill

ozbrojený konflikt

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/749/79/7497951_0:120:2959:1784_1920x0_80_0_0_f6ad97f06ff01e410015c64da0a7be9e.jpg

„Věřím, že na modlitby svatých bude mír jak mezi národy svaté Rusi, tak i všude, kde je dnes porušován. K tomu je ale nutná jedna podmínka: Král míru, Pán míru musí být s námi, a proto vyhnání Boha ze života lidí, vytvoření technokratické bezduché civilizace, která Boha nepotřebuje, je to nejhroznější, co si jen můžeme představit,“ řekl patriarcha ve svém kázání na Vánoce v katedrálním chrámu Krista Spasitele v Moskvě.Vyzval k modlitbě za bratry a sestry na Ukrajině, za zemi, její vládu a vojsko, za příbuzné a blízké, a k naději na to, že „Boží silou a požehnáním“ pravda zvítězí.„Přeji vám všem, abyste zvláštním způsobem prožili nynější Vánoce, abyste pocítili Boží přítomnost, abyste se pomodlili z celého srdce za své příbuzné a blízké, za naši vlast, za ty, kdo dnes trpí, za naše bratry na Ukrajině, které dnes vyhánějí z Kyjevskopečerské lávry, jež byla po staletí ochránkyní pravého, nezkresleného pravoslaví,“ řekl v závěru ruský patriarcha.

https://cz.sputniknews.com/20230106/rozvedka-rf-usvedcila-londyn-ze-zfalsovani-dokumentu-o-zacatku-druhe-svetove-valky-19064938.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

patriarcha kirill, ozbrojený konflikt, ukrajina, rusko