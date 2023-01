https://cz.sputniknews.com/20230108/nato-zamitla-zadost-srbska-o-nasazeni-v-kosovu-policie-a-armady-19071867.html

NATO zamítla žádost Srbska o nasazení v Kosovu policie a armády

NATO zamítla žádost Srbska o nasazení v Kosovu policie a armády

Velení kontingentu NATO v Kosovu (KFOR) zamítlo žádost srbské vlády o vstupu do regionu policie a armády, sdělil v televizi TV Pink srbský prezident Aleksandar... 08.01.2023, Sputnik Česká republika

„Napsali ve svém pečlivě sformulovaném dopise srbské vládě, který jsem dostal, že neexistují důvody pro návrat srbské armády do Kosova a Metohie, přičemž se odvolali na rezoluci RB OSN č.1244 ,” řekl prezident.Vučić má za to, že to byla očekávaná odpověď, kterou předpověděl. Prezident také poznamenal, že se časově shodla s pravoslavnými Vánocemi a incidentem na jihu kraje, kde Albánec zranil dva mladé Srby.Další kolo napětí v Kosovu a Metohii začalo v prvních prosincových dnech poté, co bývalého policistu, Srba Dejana Pantiće a několik jeho kolegů zadrželi kvůli podezření z válečných zločinů v době konfliktu 1998-1999 a z terorismu.Kosovskoalbánská policie pak zablokovala vjezd do kraje přes hraniční přechod Jarine z Centrálního Srbska. Prezidentka částečně uznané republiky Vjosa Osmaniová byla nucena změnit datum municipálních voleb v okresech obývaných Srby, kde zástupci srbské komunity opustili všechny struktury. Vojáci kosovské speciální jednotky také vpadli do objektu na přehradě Gazivode, odstranili srbské vlajky a vyhnali srbského strážce.Kosovští Srbové začali kvůli tomu budovat barikády a hlídkovat silnice. 16. prosince předal Bělehrad velení KFOR žádost o nasazení v Kosovu a Metohui tisíce srbských policistů a vojáků.Koncem měsíce v Prištině prohlásili, že dají Pantiče do domácího vězení. Vučić zrušil zvýšenou pohotovost Ozbrojených sil Srbska a vyzval k likvidaci barikád, což kosovští Srbové udělali do 30. prosince.Situace je ale nicméně i nadále napjatá.

