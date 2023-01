Finové předvedli skutečný vztah k NATO

https://cz.sputniknews.com/20230109/finove-predvedli-skutecny-vztah-k-nato-19074378.html

Asi polovina obyvatel Finska se vyslovila proti zřízení v zemi stálé základny NATO dokonce po vstupu do aliance, informuje televize MTV Uutiset. 09.01.2023, Sputnik Česká republika

„V průzkumu veřejného mínění ohledně zřízení ve Finsku stálé základny NATO je více námitek než podpory, 48% je proti a 39% pro. Otázka mezinárodní úlohy země v Severoatlantické alianci rozdělila společnost dost rovnoměrně,” upřesnili novináři. Navíc asi 49% občanů by si přálo aktivnější účast Finska v mezinárodních vojenských operacích a činnosti NATO.Průzkumu, který se konal 27. prosince 2022- 4. ledna 2023 se zúčastnilo 1009 lidí. Byli dotázáni po telefonu, věk respondentů činil 18-79 let.Finsko a Švédsko poslaly kvůli ruské speciální operaci na Ukrajině 18. května generálnímu tajemníku NATO Jensu Stoltenbergovi žádost o vstup do aliance. Žádosti obou zemí o vstup do NATO neratifikovaly zatím pouze dvě země z třiceti, Maďarsko a Turecko.

