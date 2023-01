https://cz.sputniknews.com/20230109/medvedev-pripomnel-pravidla-valecne-doby-vuci-zradcum--19073991.html

Medveděv připomněl pravidla válečné doby vůči zrádcům

S ruskými občany, kteří utekli ze země a přejí její zánik, je třeba naložit podle zákona a nezapomínat přitom také na pravidla válečné doby, napsal náměstek... 09.01.2023, Sputnik Česká republika

„Znovu začala diskuse o tom, jak naložit se zrádci, kteří přeběhli na stranu nepřítele a přejí své vlasti zánik.<...> Koná se vážný rozhovor ve vedení, jak je třeba jednat, „podle zákona” nebo „podle spravedlnosti,” poznamenal Medveděv.Proto se rozhodl vysvětlit svůj postoj. Náměstek předsedy Rady bezpečnosti vyslovil názor, že potrestat zrádce je možné pouze podle zákona.„Ale když zákon nefunguje, nebo nedosahuje cíle, pak podle pravidel válečné doby. Vzpomeňme si na zkušenosti z Velké vlastenecké války a také jiných zemí. Za válek existovala vždy speciální pravidla. A tiché skupiny naprosto nenápadných lidí, kteří je účinně plnili,” řekl na závěr.V prosinci Medveděv uvedl na svém Telegramu zákonné vojenské cíle. Podle jeho slov, může se za takové pokládat vojensko-politické vedení nepřátelské země a ozbrojené síly jiných zemí, které jsou spojenci nepřátelské země.Medveděv napsal, že v průběhu nynějšího konfliktu s Ukrajinou se vykládá otázka zákonných vojenských cílů různě, existují ale „pravidla chování ve válečné době (jus in bello), které mají svůj původ ještě v sakrálních zdrojích“.Kdy odpovídal na otázku, co je třeba pokládat za zákonné vojenské cíle, uvedl Medveděv pět bodů ze zmíněných pravidel války. Jsou mezi nimi „vojensko-politické vedení nepřátelské země“ a „ozbrojené síly jiných zemí, které oficiálně vstoupily do války a jsou spojenci nepřátelské země, a objekty, které se na jejich území nacházejí“.Politik uvedl také následující body: „jakákoli vojska nepřítele (zákonní kombatanti a nezákonní kombatanti), která nebyla oficiálně vyloučena ze složení jeho ozbrojených sil“; „jakákoli vojenská a pomocná technika nepřítele“; „jakékoli objekty, které patří do vojenské infrastruktury, stejně jako i do civilní infrastruktury, která napomáhá dosažení vojenských cílů“.

