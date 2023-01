https://cz.sputniknews.com/20230109/v-usa-rozptylili-na-zapade-popularni-mytus-o-ukrajine-19074240.html

V USA rozptýlili na Západě populární mýtus o Ukrajině

V USA rozptýlili na Západě populární mýtus o Ukrajině

Západní média rozdmýchavájí populůární mýtus o Ukrajině jako o „svobodymilovné demokracii,” avšak ve skutečnosti kyjevský režim stále víc demonstruje... 09.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-09T22:37+0100

2023-01-09T22:37+0100

2023-01-09T22:37+0100

svět

usa

mýtus

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/526/95/5269582_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_2817d9479e656553df5f964c9b1c091b.jpg

Stoupenci Kyjeva na Západě i nadále, píše autor, ignorují, zmenšují nebo dokonce ospravedlňují represe režimu Zelenského.Novinář upozornil na akce kyjevské vlády, jež nezapadají do mýtu o Zelenském, který hájí demokracii. Zdůraznil, že situace se svobodou a demokracií na Ukrajině byla jasná již po státním převratu v roce 2014, avšak během posledního roku se to ještě víc zhoršilo.„Skutečné demokracie nezákazují opoziční strany a nezákazují opoziční média. Nepodrobují také tvrdé cenzuře (a přísné státní kontrole) média, kterým povolují práci. Skutečné demokracie nevyhlašují mimo zákon církve, jež hájí politiku, která se nezamlouvá vládě. Nedávají do vězení odpůrce režimu, nemluvě o dodržování příslušných právních procedur, a ještě méně tolerují týrání politických vězňů.Skutečné demokracie nezveřejňují takzvané černé seznamy domácích a zahraničních kritiků, kterým tím dávají na záda terč. Ukrajinská vláda ale nemá na svědomí jenom jedno nebo dvě, ale všechna tato porušení,” vyjmenoval autor.Carpenter také připomněl, že Západ přivíral oči nad šířením nacistické ideologie na Ukrajině.Carpenter má za to, že Západ čeká těžká srážka s realitou, v které Ukrajina vůbec není demokratický stát, a Zelenskyj „není ušlechtilý obklíčený zastánce demokratických hodnot.” Autor je přesvědčen, že USA škodí zájem o ukrajinskou krizi.

https://cz.sputniknews.com/20230108/washington-post-cas-neni-na-strane-ukrajiny-19071732.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, mýtus, ukrajina