Varšava hodlá předat Kyjevu pouze několik tanků Leopard, prohlásili v Polsku

Varšava hodlá předat Kyjevu pouze několik tanků Leopard, prohlásili v Polsku

Kyjev může dostat od Varšavy jenom symbolický počet tanků Leopard, prohlásil šéf byra mezinárodní politiky kanceláře polského prezidenta Jakub Kumoch

Vysvětlil, že polská vláda zvažuje dnes návrh na účast Polska v „koalici států,” které mají tyto bojové stroje.„Vůbec o to nejde, je to naprostá dezinformace, pokud jde o předání všech Leopardů nebo většího počtu Leopardů, jde o symbolickou podporu a účast v koalici několika států,” řekl Kumoch.Poznamenal, že pokud Polsko přece jen předá Ukrajině tyto tanky, nemůže se jejich množství počítat na desítky nebo stovky, „je to absurdní.”O tom, že se Polsko rozhodlo dodat Kyjevu tanky Leopard 2, napsal list The Wall Street Journal.Polská armáda má dnes ve výzbroji 126 tanků Leopard 2A4 a 105 tanků Leopard 2A5. Na jaře předala Varšava Kyjevu několik stovek T-72.Rusko zaslalo zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl v rozhovoru pro Sputnik, že „pokračující velká pomoc Kyjevu” stále víc „zatahuje západní státy do konfliktu na straně kyjevského režimu.” Na MZV RF zdůraznili, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou legitimním terčem pro Rusko.

