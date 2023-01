https://cz.sputniknews.com/20230110/agentura-bloomberg-se-dozvedela-o-vypracovani-v-estonsku-planu-na-zabaveni-aktiv-rf-19076557.html

Agentura Bloomberg se dozvěděla o vypracování v Estonsku plánů na zabavení aktiv RF

Agentura Bloomberg se dozvěděla o vypracování v Estonsku plánů na zabavení aktiv RF

Estonsko se chystá předložit plán zabavení ruských aktiv v lednu, aby poskytlo Ukrajině prostředky zablokované v souladu se sankcemi EU, oznámila agentura... 10.01.2023, Sputnik Česká republika

svět

estonsko

rusko

aktiva

„Právní základna bude vytvořena do konce ledna. Je to reakce na pokyn estonské vlády z konce prosince. Nařídila ministerstvům, aby vypracovala plán zabavení aktiv,“ uvádí agentura slova mluvčího ministerstva zahraničí Estonska Mihkela Tamma.Podle informace Bloombergu předloží Estonsko tento plán do okamžiku, kdy vypracuje Evropská komise společnou pro EU dohodu o osudu 300 miliard eur z rezerv ruské Centrální banky a miliard zablokovaných aktiv ruských fyzických osob, na něž byly uvaleny sankce.V prosinci estonská premiérka Kaja Kallasová prohlásila, že členské země EU „mají pokračovat v práci na povolání k odpovědnosti za agresi a na využití zablokovaných aktiv Ruska“. Estonský úřad pro boj s praním špinavých peněz spočítal, že zablokované prostředky na ruských kontech v zemi tvoří téměř 20 milionů eur.

