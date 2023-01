https://cz.sputniknews.com/20230110/media-konflikt-na-ukrajine-donutil-polsko-k-zvyseni-platu-spionu-19074837.html

Média: Konflikt na Ukrajině donutil Polsko k zvýšení platů špionů

Média: Konflikt na Ukrajině donutil Polsko k zvýšení platů špionů

Kvůli konfliktu na Ukrajině bylo Polsko nucené zvýšit plat špionů, napsala novinářka z listu Rzeczpospolita Izabela Kacprzak. 10.01.2023, Sputnik Česká republika

„Konflikt na Ukrajině odhalil nedostatečné financování polské rozvědky a kontrarozvědky, týká se to jak zdrojů, tak kádrů,” napsala autorka článku.Má za to, že Polsko chce tím zastavit vlnu odchodů rozvědčíků z práce.Po zahájení konfliktu na Ukrajině zvýšily se potřeby rozvědky, zatímco rozpočet na rok 2022 se snížil o téměř 20%, píše Kacprzaková.„Většina žen ani neví, čím se zabývá jejich manžel, nevědí o tom ani přátelé příslušníků rozvědky. Je to těžké. Proto by nepochybně potřebovali vyšší plat,” postěžoval si Tomasz Broniś, bývalý příslušník polské rozvědky.

