Melnika obvinili z „vydání“ Lvovu Rakousku a Polsku

Na Twitteru diplomatovi připomenuli, že takto se nazýval Lvov v časech Rakouské, a pak i Rakousko-Uherské říše. U mnoha uživatelů vyvolalo rozpaky, že se nechal vyfotografovat na pozadí podniku Restauracja Baczewskich pojmenovaného na počest polského průmyslníka. Navíc použil Melnik netradiční transliterace názvu města – Lwiw místo Lviv.„Létal jsem do krásného města Lvivu po léta. Proč se z něho stal najednou Lwiw?“ ptá se AgoraCap.„Aha, Baczewski – restaurace polského průmyslníka, který se vyznamenal v době boje s Ukrajinci o polský Lvov,“ napsal KrakowPresident.„Lemberg – to je z Rakouské říše. Proč užíváte tohoto názvu? Bylo to aktuální v průběhu 250 let. A ať už to zní jakkoliv hezky, byla to okupace,“ pobuřuje se Oksanka.Melnik se proslavil svým provokačními výroky. Nazval jednou německého kancléře Olafa Scholze „uraženým játrovým salámem“, a pomahače hitlerovců Stepana Banderu označil za „bojovníka za svobodu“.Loni v července odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skandálního diplomata z funkce velvyslanec v Německu. V listopadu byl jmenován náměstkem ministra zahraničí.

