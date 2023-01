https://cz.sputniknews.com/20230112/cesko-prodlouzi-viza-ukrajinskym-bezencum-o-dalsi-rok-19080468.html

Česko prodlouží víza ukrajinským běžencům o další rok

Česko prodlouží víza ukrajinským běžencům o další rok

Víza k pobytu v Česku ukrajinských běženců budou prodloužena o další rok, do konce března 2024. Toto rozhodnutí přijali po poslancích dolní parlamentní komory... 12.01.2023, Sputnik Česká republika

Podle údajů ministerstva vnitra přišlo po 24. únoru 2022 do Česka asi 485 tisíc běženců, později se jejich část vrátila do vlasti, někteří se vydali do jiných zemí. Ministr vnitra Vít Rakušan prohlásil koncem prosince 2022, že se na území Česka nachází přibližně 300 tisíc běženců, přesněji se jejich počet nedá zjistit kvůli otevřeným hranicím. Podle dat ministerstva práce si zaměstnání v republice již našlo asi 130 ukrajinských běženců, na českých školách studuje přibližně 35 tisíc ukrajinských dětí.

