Export ropy z USA klesl během týdne téměř o polovinu

Export ropy z USA klesl během týdne, který skončil 6. ledna, téměř o polovinu oproti předcházejícímu týdnu, na 2,137 milionu barelů denně, což vyplývá z... 12.01.2023, Sputnik Česká republika

Je to maximální týdenní pokles od roku 2021, kdy se export ropy z USA snížil během jednoho týdne do 7. května na 1,8 milionu barelů denně z 4,1 milionu barelů denně.Dovoz ropy do USA naopak stoupl během týdne, který skončil 6. ledna, o 0,64 milionu barelů denně na 6,35 milionu barelů denně. Je to maximální ukazatel od loňského září.Export ropy a ropných výrobků z USA se za uplynulý týden snížil o 1,814 milionu barelů denně na 8,74 milionů barelů denně. Import ropy a ropných výrobků do USA stoupl o 0,5 milionu barelů denně na 7,988 milionu barelů denně.

