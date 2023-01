https://cz.sputniknews.com/20230112/mzv-rf-moskva-bude-usilovat-o-osvobozeni-sefredaktora-sputniku-litva-marata-kasema-pres-osn-a-obse-19084308.html

MZV RF: Moskva bude usilovat o osvobození šéfredaktora Sputniku Litva Marata Kasema přes OSN a OBSE

Rusko bude usilovat o osvobození šéfredaktora Sputniku Litva Marata Kasema prostřednictvím příslušných mezinárodních organizací včetně OSN a OBSE, prohlásila... 12.01.2023

Rusko podle jejích slov očekává, „že na politicky motivované pronásledování Marata Kasema budou patřičně reagovat také neziskové organizace na ochranu lidských práv”.Kasem je lotyšský občan, který několik let žije a pracuje v Moskvě v mediální skupině Rossia Segodniya, do níž patří také Sputnik Litva. 30. prosince přijel novinář do Lotyšska kvůli rodinným záležitostem. Sputnik Litva informoval, že novinář byl zadržen a 5. ledna ho soud v Rize vzal do vazby, v současné chvíli se již nachází v rižské Centrální věznici.

