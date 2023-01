Bývalý generální tajemník NATO Rasmussen vyzval k tomu, aby se zbraně Tchaj-wanu dodávaly už teď

„Evropští politici musí přestat sposíláním rozporuplných signálů. Čína se opírá o export na globální trhy za účelem aktivizace svého rozvoje. Je mnohem více zapojena do světových řetězců dodávek než Rusko, a proto vysvětlení ekonomických následků útoku může zapůsobit jako mohutný nástroj k zadržování… Jakožto efektivní prostředek zadržování musíme poskytnout už teď Tchaj-wanu zbraně, které potřebuje pro obranu,“ napsal Rasmussen ve svém příspěvku pro The Financial Times.