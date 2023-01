https://cz.sputniknews.com/20230113/danko-lide-dostali-likvidacni-faktury-za-energieto-je-vysledek-hospodarske-politiky-eu-19089773.html

Dočasně pověřený ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský avizoval, že spoluúčast pacienta na úhradě zdravotních služeb bude časem nezbytná. Zdůvodnil to nutností nárůstu státního financování zdravotnictví pro „zachování kvality medicíny na úrovni 21. století“. Je to podle Vás očekávaný vývoj? Nakolik jsou na to občané připraveni?Andrej Danko: Je jen otázka času, kdy si na Slovensku budou Slováci připlácet za zdravotnictví. Systém zdravotnictví je nastaven velmi špatně, přestože je ještě z období minulých dob zaručena bezplatná lékařská péče. Je to západní model, liberální model, který převálcuje slovenské zdravotnictví. V budoucnu Slováci pochopí, jakou velkou výhodou bylo veřejné a státní zdravotnictví. To, co se dalo, se na Slovensku likviduje, což je velká škoda. To, co se postavilo v dobách minulých, ať už to byla energetika, továrny, se postupně likviduje.Prezidentka Čaputová navzdory původně negativnímu postoji ke službě na Ukrajině schválila začátkem ledna devět žádostí o službu na Ukrajině. Jaká rizika toto rozhodnutí nese? Co si o povolení myslíte z pohledu práva?Čaputová jedná svévolně. Neuvědomuje si, že je to záležitost Ukrajiny a Ruské federace. Čaputová jako dítě liberálů, které financovaly západní státy kampaň, která vznikla za tři měsíce a současně likvidovala každého politika včetně mě, jen aby se stala prezidentkou, nemůže jednat jinak. Čaputová je služka západních zájmů a jiná nebude. Čaputová je velká ostuda naší republiky a jednou na to Slováci přijdou.Vláda ve středu schválila maximální ceny plynu a elektřiny u dodavatelů. Na základě toho se mají upravit vysoké částky ročních záloh. Jsou současná opatření a finanční pomoc pro podniky a občany účinné?Slovenská vláda ukazuje své amatérství. Lidé dostali likvidační faktury za elektřinu a energie. Drahé energie jsou výsledkem nepromyšlené hospodářské politiky Evropské unie. Když bude EU pokračovat v šílené politice sankcí, respektive pokud nebude řešit systémové věci obrany a bude jen vazalem Spojených států, nemá šanci dál fungovat. Evropská unie musí mít dobré vztahy s Ruskou federací i se Spojenými státy. Evropská unie musí mít svou bezpečnost a nesmíme být vázáni na pomoc Turecka nebo Spojených států. Často dobrodružství Turecka nebo Spojených států nejsou v zájmu s evropskými státy. Jsem zastáncem Evropské unie, která bude respektovat národy a bude mít vynikající vztahy s Ruskou federací i se Spojenými státy.

