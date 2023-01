https://cz.sputniknews.com/20230113/orban-se-domniva-ze-eu-nema-dost-odvahy-k-tomu-aby-uznala-mylnost-sankci-19087863.html

Orbán se domnívá, že EU nemá dost odvahy k tomu, aby uznala mylnost sankcí

Orbán se domnívá, že EU nemá dost odvahy k tomu, aby uznala mylnost sankcí

Evropská unie nemá dost odvahy k tomu, aby uznala mylnost sankční politiky, a Maďarsku nestačí síly k tomu, aby změnilo pozici větších zemí, a proto v zavádění... 13.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-13T17:03+0100

2023-01-13T17:03+0100

2023-01-13T17:03+0100

svět

viktor orbán

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1027/58/10275861_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_9a0ba4884137377e21f030a76326b43c.jpg

„Já osobně bych chtěl – a myslím si, že by to bylo v zájmu Maďarska – aby vystoupil konečně někdo odvážný s pevnými svaly a širokými rameny a řekl: ‚Lidé, podělali jste to!‘ Hovorová maďarština dokáže tento pocit vyjádřit. Zastavme se teď, jinak z toho bude velké neštěstí,“ řekl Orbán v pořadu rozhlasové stanice Kossuth, když odpovídal na otázku o dalších perspektivách evropské sankční politiky.Maďarský premiér zopakoval již dříve vyslovenou myšlenku o tom, že „kdyby byly sankce zastaveny, ceny energie by poklesly za několik minut a s nimi i celková úroveň cen, a inflace by se snížila najednou na polovinu“.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

viktor orbán, evropská unie (eu)