Pohled z Moskvy: Prezidentské volby ukáží úroveň rusofobie v české společnosti

V České republice začaly prezidentské volby. Volební místnosti budou otevřeny do 22:00 hodin. V sobotu je možné hlasovat od 8 do 14 hodin. Předběžné výsledky... 13.01.2023, Sputnik Česká republika

Co očekáváte od prezidentských voleb v České republice?Truchačev: Hned na začátku vám řeknu, že pro Rusko je jejich význam v krátkodobém horizontu nulový. Rusko-české vztahy zůstanou za jakéhokoliv prezidenta mrtvé.Zůstanou mrtvé, dokud bude Fialova vláda u moci. Jelikož prezident má příliš malé pravomoci, vše bude určovat vláda. A její předseda Fiala je ideologický rusofob, s nímž dialog prostě není možný.Prezidentské volby proto mohou jen relativně ukázat úroveň rusofobie v české společnosti, přičemž ukázat pouze relativně, neboť otázka vztahů s Ruskem je důležitá, ale pro voliče zdaleka ne jediná.Jak byste zhodnotil předvolební kampaň tří hlavních favoritů?Pro člověka žijícího v Rusku to byla nuda. Nekonečné výroky o Rusku a Ukrajině a úvahy o tom, jestli je Babiš dobrý nebo špatný. No, někdy se mluvilo o cenách a inflaci. Nic zásadně nového nikdo nenavrhl.Před rokem, když jsme spolu hodnotili výsledky roku 2021, jste ocenil Babišovy šance stát se prezidentem, pokud ho nezavřou, 50 na 50. Jak byste jeho šance hodnotil nyní?Během té doby začala SVO, kterou většina Čechů (ať už se nám to v Rusku líbí nebo ne) hodnotí negativně. Hrubá rusofobie se proto stala žádanější a Nerudová díky ní zaujala vyšší místo. Ve stejném směru (i když méně otevřeně), si zachovává šanci na úspěch Babiš – zejména v souvislosti s neúspěšnou hospodářskou politikou premiéra Fialy, který Babiše nenávidí. A mnoho lidí chce, aby měl Fiala protiváhu. Nikdo jiný kromě Babiše ji vytvořit nemůže.Bookmakeři vidí Pavla jako hlavního favorita. Koeficient je pro něj 1,41, pro Babiše a Nerudovou - 3,55 a 15. Co je toho příčinou?Nerudová je horší varianta Drahoše. Není to vůbec politička, ale jen osoba vydávající sadu razítek. Její šance jsou proto malé. Babiš je muž s příliš nejednoznačnou pověstí. Pavel pracoval v NATO, přímo se politiky neúčastnil, ale má mezinárodní zkušenosti. Navíc přesně zachovává „základní linii“ EU a NATO, aniž by sklouzl do extrémů.Který z kandidátů by byl pro Rusko nejvýhodnější, dá-li se to vůbec říci?Odpověděl jsem výše. Teoreticky Bašta. Nejmenší zlo z favoritů je Babiš, největší - rusofobka Nerudová. Babišovo vítězství je strategicky výhodné tím, že by mohlo vést k předčasným volbám a pádu Fialovy vlády. Ale k tomu nedojde hned. Tím spíš, že kvůli Rusku nepůjde Babiš do konfliktu s Fialou.Rusko dnes pohlíží na Českou republiku jako na nepřátelskou, nesamostatnou zemi, zcela závislou na USA. Žádnou perspektivu vztahů s Českem nevidí do té doby, dokud bude u moci Fialova vláda. Proto zájem o české volby je v Rusku velmi nízký.Je velmi pravděpodobné, že se bude konat druhé kolo. Určitě bude hodně záležet na debatě. Jaká témata mohou podle Vašeho názoru rozhodnout o výsledku voleb?S největší pravděpodobností ekonomická situace, stupeň připravenosti obětovat zbraně a peníze v zájmu Ukrajiny. A také postoj lidí k pochybným faktům z Babišova životopisu. Právě tato témata nejspíše rozhodnou o výsledku voleb.

