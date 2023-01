https://cz.sputniknews.com/20230113/usa-zacaly-masove-prepravovat-tanky-do-vychodni-evropy-19087217.html

USA začaly masově přepravovat tanky do východní Evropy

USA začaly masově přepravovat tanky do východní Evropy

USA začaly masově přesunovat zbraně do Polska a Lotyšska v rámci upevňování východního křídla NATO, sdělila agentura Reuters. 13.01.2023, Sputnik Česká republika

Americké tanky a bojová vozidla začaly být ve středu přepravovány do nizozemského přístavu Vlissingen, aby pak byly odeslány do Polska a Litvy v rámci úsilí o upevnění východního křídla NATO.Mezi přepravovanou technikou jsou tanky M-1 Abrams a bojová vozidla Bradley z 2. brigádní bojové skupiny 1. jezdecké divize z Fort Hoodu, stát Texas.V prosinci již USA přesunuly do Polska asi 700 bojových vozidel včetně tanků Abrams. Bylo to realizováno v rámci programu Atlantic Resolve, který byl zahájen v roce 2014 a je zaměřen na posilování americké přítomnosti v Evropě. V rámci operace posílají jednotlivé útvary americké armády do Evropy některé jednotky, které jsou dislokovány v zemích východního křídla NATO.

