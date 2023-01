https://cz.sputniknews.com/20230114/dustojnik-cia-pred-bidenem-skryvaji-pravdu-o-neuspesich-ukrajiny-19091667.html

Důstojník CIA: Před Bidenem skrývají pravdu o neúspěších Ukrajiny

Prezidentovi USA Joeu Bidenovi neříkají celou pravdu o tom, jak zoufalá je situace Ukrajiny na bojištích, prohlásil důstojník CIA ve výslužbě Philip Giraldi v... 14.01.2023, Sputnik Česká republika

Souhlasil přitom s názorem moderátora, soudce Andrewa Napolitana, že nynější situace poukazuje na nevyhnutnou porážku kyjevského režimu. Dodal také, že opačná informace je ukrajinskou propagandou, kterou opakují americká média včetně The Washington Post a The New York Times.Důstojník nicméně připouští, že americká rozvědka je možná sama špatně informována o událostech na Ukrajině, protože v posledních 20 letech už nejednou utrpěla fiasko při shromažďování informací.

