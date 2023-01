https://cz.sputniknews.com/20230114/media-tvrdi-ze-rishi-sunak-se-rozhodl-poskytnout-ukrajine-eskadronu-britskych-tanku-challenger-2-19092068.html

Média tvrdí, že Rishi Sunak se rozhodl poskytnout Ukrajině eskadronu britských tanků Challenger 2

Média tvrdí, že Rishi Sunak se rozhodl poskytnout Ukrajině eskadronu britských tanků Challenger 2

Ministerský předseda Velké Británie Rishi Sunak se rozhodl poskytnout Ukrajině eskadronu tanků Challenger 2, oznámil britský tabloid The Sun s odvoláním na... 14.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-14T14:04+0100

2023-01-14T14:04+0100

2023-01-14T14:04+0100

svět

challenger 2

velká británie

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/456/01/4560168_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_b921a6248965d7b82bed31917c32881c.jpg

Jak sdělil novinám zdroj na Downing Street, bude Sunak informovat Volodymyra Zelenského o tomto plánu s vysvětlením, že „chce, aby činy (Velké Británie) byly výraznější než slova“.Podle informace The Sun bude skupina čtyř tanků Challenger 2 přepravena do východní Evropy „ihned“ a brzy nato bude dodáno dalších osm tanků.Televizní stanice Sky News dříve oznámila s odvoláním na zdroje, že Velká Británie poprvé od začátku ruské speciální vojenské operace uvažuje o možnosti dodání na Ukrajinu britských tanků Challenger 2. Noviny The Financial Times později napsaly s odvoláním na mluvčího kanceláře premiéra Velké Británie Rishi Sunaka, že britská vláda tyto plány potvrdila. Podle informace listu The Guardian se oficiální prohlášení v této otázce očekává v pondělí.

velká británie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

challenger 2, velká británie, ukrajina