https://cz.sputniknews.com/20230114/ukrajina-pocita-s-tim-ze-se-stane-clenem-eu-za-necele-dva-roky-19091765.html

Ukrajina počítá s tím, že se stane členem EU za necelé dva roky

Ukrajina počítá s tím, že se stane členem EU za necelé dva roky

Premiér Ukrajiny Denys Šmyhal prohlásil, že Kyjev hodlá ukončit etapu jednání o zapojení do EU a stát se plnoprávným členem Unie za dva roky. 14.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-14T21:13+0100

2023-01-14T21:13+0100

2023-01-14T21:13+0100

svět

ukrajina

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/434/90/4349054_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_9afb96fba1044c37aceecd592f35c710.jpg

„Počítáme s tím, že ukončíme jednání o vstupu do Evropské unie za necelé dva roky. A pak se stane Ukrajina plnoprávnou členskou zemí EU,“ napsal Šmyhal na svém kanálu na Telegramu a podotkl, že musí být vykonána obrovská práce.Volodymyr Zelenskyj podepsal 28. února minulého roku žádost o vstup Ukrajiny do EU. Hlavy států a předsedové vlád Evropské unie schválili na summitu v Bruselu 23. června poskytnutí Ukrajině a Moldavsku statusu uchazečů o vstup do Unie. Pro zahájení jednání o vstupu musí obě země splnit řadu podmínek včetně provedení reforem.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, evropská unie (eu)