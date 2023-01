https://cz.sputniknews.com/20230114/v-cesku-bylo-obnoveno-hlasovani-ve-volbach-prezidenta-19090708.html

V Česku bylo obnoveno hlasování ve volbách prezidenta

V 8.00 v sobotu bylo obnoveno hlasování ve volbách prezidenta České republiky, které začalo v pátek. 14.01.2023, Sputnik Česká republika

Jak oznámila Česká televize, v některých okrscích hlasovalo podle informace místních volebních komisí už asi 50% voličů. V sobotu potrvá hlasování až do 14.00, po čemž začne sčítání hlasů podaných za kandidáty na prezidenta republiky.Volby se v Česku provádějí tradičně v průběhu dvou dnů – v pátek od 14.00 až do 22.00 a v sobotu od 8.00 až do 14.00. V případě, když nezíská žádný z kandidátů na prezidenta republiky v prvním kole více než 50% hlasů, bude se 27. a 28. ledna konat druhé kolo hlasování, do něhož se dostanou dva kandidáti, kteří získají v prvním kole nejvíce hlasů. K vítězství ve druhém kole bude jednomu z kandidátů stačit jednoduchá většina hlasů.O úřad hlavy státu uchází 8 lidí. Za favority se považují bývalý předseda Vojenského výboru NATO, armádní generál v záloze, 61letý Petr Pavel, a také bývalý premiér a dolarový miliardář 68letý Andrej Babiš.

